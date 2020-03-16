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yerine öğle namazı yeterli mi? Diyanet'ten cuma ve vakit namazı açıklaması...

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılan son dakika açıklamasında corona virüs önlemleri kapsamında yerine öğle namazı yeterli mi? araştırması oldukça arttı. Dünya genelinde 6 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüs yüzünden İran, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ölü sayısı giderek artıyor. Türkiye'de de önlemler kapsamında toplu organizasyonlar ertelenmişti. Cuma namazı nasıl kılınacak, ? İşte son dakika gelişmeleri ve Diyanet Başkanının açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:52 ABONE OL
Cuma namazı yerine öğle namazı yeterli mi? Diyanet'ten cuma ve vakit namazı açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de corona virüs tespit edilen kişi sayısının 18 olduğu ifade edilmişti. Uzun süredir cuma namazı hakkında araştırmalar da sürüyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve diğer vakit namazlarının kalabalık cemaatle birlikte camilerde kılınmasının virüsün bulaşması açısından riskli olduğu kararı alındığını açıkladı. Cuma namazı yerine öğle namazı kılınır mı?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ, KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA CUMA NAMAZI VE VAKİT NAMAZLARININ CEMAATLE KILINMASINA ARA VERİLDİĞİNİ CUMA NAMAZI YERİNE ÖĞLE NAMAZI KILINABİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Son dakika: Diyanet'ten flaş corona virüsü açıklaması: "Cuma namazı ve camaatle namaza ara..." | Video

UMREDEN DÖNEN YOLCULARLA İLGİLİ KONUŞTU!

Umreden gelen son 6 bin kişi ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın kararları devam etmektedir. Sağlık Bakanımız bunu defalarca açıkladı. Sadece umreden gelenler değil, dünyanın dört bir yanından gelenlerin 14 gün evde kalmaları gerektiği ve ziyaretçi almamaları gerektiği söylendi. Bakanlığımız bunu en güzel şekilde takip etti. Umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra bu karantina kararı alındı. Devam ediyor.

"CAMİLER AÇIK OLACAK"

Canı camiye gitmek istediyse gidebilir. Ama cemaatle namaz kılınamaz. Ferdi olarak namazını kılabilir. Camilerimiz açık olacak. Cami görevlilerimize büyük görev düşüyor. Hijyen çalışmaları en iyi şekilde yapılacak. Münferiden namaz kılınmasını öneriyoruz. Bir, iki kişinin camiye yolu düşerse birlikte kılabilirler. Cemaatle kılınmayacak.

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Cuma namazı yerine öğle namazı yeterli mi? Diyanet'ten cuma ve vakit namazı açıklaması...
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