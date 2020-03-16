Dikkat! 14 gün kuralı nedir, nelere dikkat edilmeli? 14 gün kuralı nasıl uygulanır?

Corona virüsü korunma yolları ve 14 gün kuralı nedir? Soruları birçok vatandaşımız tarafından alınabilecek önlem ve tedbirler çerçevesinde araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından sıkça duyduğumuz bu kural vatandaşlar tarafından merak edilirken zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkılmalı ancak çıkılması takdirde de vatandaşların 14 gün kuralına uyarak önlem almaları gerektiği bildirildi. Özellikle umre ziyaretinden gelen vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu konu ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, 14 gün kuralı nedir, Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte tüm detaylar…

14 GÜN KURALI NEDİR, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellik umre ziyaretinden gelen vatandaşlar ile gündeme gelen bu konu ile ilgili olarak sabah saatlerinden itibaren 14 gün kuralı nedir, nelere dikkat edilmeli şeklindeki sorular internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşların on dört günlük süreyle evlerinde karantina altında kalarak tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılar gelmeye devam ediyor.

İşte dikkat edilmesi gereken o kurallar!