Camilerde namaz ve Cuma namazı cemaatle kılınmayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan son dakika cuma namazı açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından Corona virüsü ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Müslüman vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdiği camiilerde yaşanan kalabalık ortamın büyük risk yaşatacağından tedbir amaçlı Cuma namazlarının bir süreliğine camilerde cemaat ile beraber kılınmayacağı haberi tüm Türkiye'ye son dakika şeklinde duyuruldu. Peki, Camilerde namaz ve Cuma namazı kılınmayacak mı? İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan son dakika cuma namazı açıklaması…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI GELDİ!

Corona virüs salgını nedeniyle kalabalık ortamların büyük risk oluşturması nedeniyle yapılan açıklamada Cuma namazlarının cemaat ile kılınmaması gerektiğine karar verildi.

İşte yapılan o açıklama;