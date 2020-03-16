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Camilerde namaz ve Cuma namazı cemaatle kılınmayacak mı? İşleri Başkanı 'tan son dakika cuma namazı açıklaması!

Tüm dünyada etkisini arttıran corona virüs önlemleri kapsamında İşleri Başkanı 'tan son dakika açıklaması geldi! Cuma namazı kılınmayacak mı? Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde cemaatle namaz kılınması konusunda tedbirler alındığını açıkladı. Bu gelişmeden sonra vatandaşlar evde niyet namazı nasıl kılınır, camilerde namaz kılınmayacak mı? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaların tamamı...

Giriş Tarihi: 16.3.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 16:01 ABONE OL
Camilerde namaz ve Cuma namazı cemaatle kılınmayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan son dakika cuma namazı açıklaması!

İşleri Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından Corona virüsü ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Müslüman vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdiği camiilerde yaşanan kalabalık ortamın büyük risk yaşatacağından tedbir amaçlı Cuma namazlarının bir süreliğine camilerde cemaat ile beraber kılınmayacağı haberi tüm Türkiye'ye son dakika şeklinde duyuruldu. Peki, Camilerde namaz ve Cuma namazı kılınmayacak mı? İşte Diyanet İşleri Başkanı 'tan son dakika cuma namazı açıklaması…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI GELDİ!

Corona virüs salgını nedeniyle kalabalık ortamların büyük risk oluşturması nedeniyle yapılan açıklamada Cuma namazlarının cemaat ile kılınmaması gerektiğine karar verildi.

İşte yapılan o açıklama;

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Camilerde namaz ve Cuma namazı cemaatle kılınmayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan son dakika cuma namazı açıklaması!
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