Eğlence mekanlarının faaliyetleri durduruldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği ek genelgede, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artırması nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin bugün saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı bildirildi. Genelgede, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.