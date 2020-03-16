Eroin deposuna siparişle baskın!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil Güven Timleri, Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı olan Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 34 yaşındaki Ferhat T.'yi durdurdu. Kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından üç kaydı bulunan Ferhat T.'nin üzerinden beş gram Eroin maddesi çıktı ve şüpheli gözaltına alındı. Ferhat T.'nin uyuşturucu maddeyi Azerbaycan uyruklu Azar P. (31) isimli kişiden temin ettiği tespit edildi. Güven Timleri, Eroin siparişi vererek zehir taciri Azar P. ile buluşma ayarladı. Atatürk Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gelen Azar P. isimli uyuşturucu satıcısı üzerinde beş gram Eroin maddesi ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, zehir tacirlerini sipariş vererek suçüstü böyle yakaladı | Video



BİR KİLO 70 GRAM EROİN BULUNDU



Şüpheli Azar P.'nin aynı mahallede bulunan ikamet adresine de operasyon düzenlendi. Söz konusu adresteki aramalarda 620 gram Eroin maddesi, 87 parça halinde satışa hazır hale getirilmiş ve her biri 5'er gram olan toplamda 435 gram Eroin maddesi, iki parça alüminyum folyoya sarılı halde her biri beş gram gelen 15 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Adreste ayrıca uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 462 lira ve 105 dolar para da bulundu. Adreste bulunan Azerbaycan uyruklu bir diğer şüpheli Günel R. (25) de gözaltına alındı. Üç şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Azar P. adlı uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Günel R. ve uyuşturucu maddeyi Azar P.'den satın alan Ferhat T. ise serbest bırakıldı.