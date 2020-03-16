Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Mart 2020 Evde bakım parası yatan iller sorgulama sayfası!

Devlet tarafından bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta kişilere ödenen evde bakım maaşları sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne yapılan başvuru neticesinde vatandaşlar evde bakım parasından yararlanabiliyor. Devlet, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bağlanması öngörülüyor. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar 16 Mart evde bakım maaşı (aylığı) sorgulama nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 2020 MART AYI

Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Haberimizde, evde bakım maaşları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.