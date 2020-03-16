Everest’te mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Dünyanınzirvesi Everest Dağı'nda mahsur kalan Türk dağcılar Muhammed Emin Özyazıcı ve Murat Can Kaya helikopterle kurtarıldı. Haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter'dan "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz" diye duyurdu. Çavuşoğlu'nun hesabında iki dağcının Nepal'deki bir köye sığındıklarını bildiren SABAH'ın haberi ve helikopterdeki fotoğraflara da yer verildi. SABAH'ın ulaştığı dağcıların, sağlık durumları iyi. Nepal Lukla'daki bir hastanede dün oksijen desteği alan dağcıların bugün Katmandu'ya varması, oradan da Türkiye'ye getirilmeleri bekleniyor. Kurtarılan dağcılar, Dışişleri Bakanlığı'na ve SABAH'a teşekkür etti.