Feci kazada acı tablo 3’ü kardeş 4 çocuk öldü

SİNOP NAMAZ VAKİTLERİ

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü kardeş 4 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Boyabat Karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Şahin Sucu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ümit Şahin idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürürcülerin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Tuğçe Nur Civelek (10), Elif Naz Sucu (10), Sevda Sucu (8) ve Feyza Sucu (7) hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler ile Hülya Sucu, Salih Torun, Levent Torun ve Metin Şahin'in ise tedavileri devam ediyor.