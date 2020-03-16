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’da inatçı sürücüleri kavgası anbean kameraya yansıdı

'da yolda seyir halinde iki sürücünün kavgası kamerada... Sarıyer Maslak'ta yoğun trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir hamle yaparak önüne geçen cip sürücüsüne sinirlendi. Cipe vurmaya başlayan diğer sürücü aracın durmaması üzerine bir de yumruk attı. Yaşanan kavga araç kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:58 ABONE OL
İstanbul’da inatçı sürücüleri kavgası anbean kameraya yansıdı

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.40 sıralarında Sarıyer Maslak yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte ilerleyen bir cip ile otomobil sürücüsü yol ayrımına girmek istedi. Daha önde olan otomobil sürücüsü ayrıma gireceği esnada hamle yapan cip sürücüsü, otomobili sıkıştırdı. Bunun üzerine kornaya basan sürücü, cip sürücüsüne müsaade etmesini istedi. Ancak cip sürücüsü yoluna devam edince diğer sürücü penceresini açarak cipe vurmaya başladı.

İstanbul’da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada | Video

Sürücünün halen gitmesi üzerine otomobil sürücüsü bu kez de yumruk attı. Olayın ardından cip sürücüsü yoluna devam etti. Yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

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İstanbul’da inatçı sürücüleri kavgası anbean kameraya yansıdı
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