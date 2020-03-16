İstanbul'da şoke eden eden görüntüler! Tabancalarla havaya ateş açtılar

İstanbul'da asker uğurlamasında yaşananlar kameralara kaydedildi. Görüntülerde havaya tabancalarla ateş edilirken bazı yerlerde trafiğin akışına engel olundu. İşte yaşanan o anların detayları...

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gruplar önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıktı. Meş'aleler yakarak eğlenmeye başlayan bir gruptaki eli silahlı iki maganda havaya ateş açmaya başladı. Şehirde terör estiren magandalar bir an olsun kimsenin canını umursamadı.