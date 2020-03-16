Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da şoke eden eden görüntüler! Tabancalarla havaya ateş açtılar

'da şoke eden eden görüntüler! Tabancalarla havaya ateş açtılar

'da uğurlaması sırasında kameralara şoke eden görüntüler kaydedildi. Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için mega kentin çeşitli ilçelerinde eğlence düzenleyen şehir magandaları, meş'aleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren şahıslar, konvoy halinde trafiğe çıkarak bir de tüneli kapattı. Havai fişeklerle sokak ve caddelerde trafiği birbirine katan magandalar, yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:37 ABONE OL
İstanbul'da şoke eden eden görüntüler! Tabancalarla havaya ateş açtılar

'da uğurlamasında yaşananlar kameralara kaydedildi. Görüntülerde havaya tabancalarla ateş edilirken bazı yerlerde trafiğin akışına engel olundu. İşte yaşanan o anların detayları...

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gruplar önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıktı. Meş'aleler yakarak eğlenmeye başlayan bir gruptaki eli silahlı iki maganda havaya ateş açmaya başladı. Şehirde terör estiren magandalar bir an olsun kimsenin canını umursamadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da şoke eden eden görüntüler! Tabancalarla havaya ateş açtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA