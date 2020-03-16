İtalya'da corona virüs vakalarında dikkat çeken istatistik

Araştırmada 39 yaşına kadar ölüm vakasının görülmediği görülüyor. Ölüm vakalarından en genç yaş 39. 39-40 yaş arası ölüm oranı %0,1 iken bu oran 90 yaş ve üzerinde %19'a çıkıyor. Öte yandan hayatını kaybedenlerin % 47,0'sinin üç veya daha fazla ağır hastalığı olduğu görülüyor.
15 Mart itibariyle İtalya'da hayatını Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı: 1.809.
13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin
Yaş ortalaması: 79,4
En genci: 39
En yaşlısı: 100
Kadınların yaş ortalaması: 84
Erkeklerin yaş ortalaması: 79
30-39 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:1 kişi
Kadın:1 kişi
40-49 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:2 kişi
Kadın:2 kişi
50-59 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:19 kişi
Kadın:6 kişi
60-69 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:62 kişi
Kadın:18 kişi
70-79 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:286 kişi
Kadın:76 kişi
80-89 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:306 kişi
Kadın:139 kişi
90 yaş ve üzeri hayatını kaybeden
Erkek:50 kişi
Kadın:48 kişi
Hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı:
0-38 yaş arası %0 (yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok).
39-40 yaş arası %0,1
40-49 yaş arası %0,1
50-59 yaş arası %0,6
60-69 yaş arası %2,7
70-79 yaş arası %9,6
80-89 yaş arası %16,6
90 yaş ve üzeri %19.0
Hayatını kaybedenlerin
% 26,1'nin 1(bir) ağır hastalığı var
% 25,7'sinin 2(iki) ağır hastalığı var
% 47,0'sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı var
Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yok
Hayatını kaybedenlerin:
% 37,2'si iskemik kalp hastalığı
% 26,5'inde atrial disritmi
% 8.2'si inme, iskemik beyin damar hastalığı
% 76,5'i yüksek tansiyon
% 37,3'ü şeker hastalığı
% 4.5'i demans
% 9,7'si kronik akciğer hastalığı
% 19,4'ü son 5 yıldır devam eden kanser hastalığı
% 2,6'sı karaciğer hastalığı
% 17,5'i böbrek yetmezliği
sahibiydi.
Hayatını kaybedenlerin
% 83'ü nefes darlığı
% 80'i yüksek ateş
% 45'i öksürük
% 4'ü ishal
% 4'ü hemoptizi (kan tükürme)
şikayetleriyle başvurdular
Hayatını kaybedenlerin %98,8'i nefes almakta güçlük çektiler.