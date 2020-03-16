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'da corona virüs vakalarında dikkat çeken istatistik

Corona virüs dünyaya yayılıyor. Bir çok ülkede ölümlü vakalara rastlanıldı. Bu ülkelerin başında yer alıyor. İtalya'da her geçen gün ölü sayısı artıyor. Istituto Superiore di Sanità resmi sitesinin rakamları İtalya'da corona virüsten hayatını kaybedenler konusunda çarpıcı bilgiler ortaya koyuyor. 13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin yaş ortalaması 79,4 olarak kayıtlara geçti. Araştırmada ölümlerin daha çok ileri yaşlarda ortaya çıktığı görülüyor. Öte yandan başka hastalıkların ölüm riskini artırdığı anlaşılıyor. İşte araştırmada öne çıkan veriler...

Giriş Tarihi: 16.3.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 23:36 ABONE OL
İtalya'da corona virüs vakalarında dikkat çeken istatistik

Araştırmada 39 yaşına kadar ölüm vakasının görülmediği görülüyor. Ölüm vakalarından en genç yaş 39. 39-40 yaş arası ölüm oranı %0,1 iken bu oran 90 yaş ve üzerinde %19'a çıkıyor. Öte yandan hayatını kaybedenlerin % 47,0'sinin üç veya daha fazla ağır hastalığı olduğu görülüyor.

15 Mart itibariyle İtalya'da hayatını Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı: 1.809.

13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin
Yaş ortalaması: 79,4
En genci: 39
En yaşlısı: 100
Kadınların yaş ortalaması: 84
Erkeklerin yaş ortalaması: 79

30-39 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:1 kişi
Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:2 kişi
Kadın:2 kişi

50-59 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:19 kişi
Kadın:6 kişi

60-69 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:62 kişi
Kadın:18 kişi

70-79 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:286 kişi
Kadın:76 kişi

80-89 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:306 kişi
Kadın:139 kişi

90 yaş ve üzeri hayatını kaybeden
Erkek:50 kişi
Kadın:48 kişi

Hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı:
0-38 yaş arası %0 (yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok).
39-40 yaş arası %0,1
40-49 yaş arası %0,1
50-59 yaş arası %0,6
60-69 yaş arası %2,7
70-79 yaş arası %9,6
80-89 yaş arası %16,6
90 yaş ve üzeri %19.0

Hayatını kaybedenlerin
% 26,1'nin 1(bir) ağır hastalığı var
% 25,7'sinin 2(iki) ağır hastalığı var
% 47,0'sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı var
Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yok

Hayatını kaybedenlerin:
% 37,2'si iskemik kalp hastalığı
% 26,5'inde atrial disritmi
% 8.2'si inme, iskemik beyin damar hastalığı
% 76,5'i yüksek tansiyon
% 37,3'ü şeker hastalığı
% 4.5'i demans
% 9,7'si kronik akciğer hastalığı
% 19,4'ü son 5 yıldır devam eden kanser hastalığı
% 2,6'sı karaciğer hastalığı
% 17,5'i böbrek yetmezliği
sahibiydi.

Hayatını kaybedenlerin
% 83'ü nefes darlığı
% 80'i yüksek ateş
% 45'i öksürük
% 4'ü ishal
% 4'ü hemoptizi (kan tükürme)
şikayetleriyle başvurdular

Hayatını kaybedenlerin %98,8'i nefes almakta güçlük çektiler.

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İtalya'da corona virüs vakalarında dikkat çeken istatistik
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