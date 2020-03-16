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Kayıp engelli genç dronla aranıyor

’da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli 32 yaşındaki Taceddin Taşdak’ı arama çalışmaları, 5’inci günde de sürdü

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Metin HARIKÇI Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
Kayıp engelli genç dronla aranıyor
Adıyaman'da 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha dönmeyen 32 yaşındaki konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı bulmak için havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Akhisar köyünde yaşayan ve konuşma engelli Taceddin Taşdak (32) 5 gün önce sabah kahvaltısını yaptıktan sonra evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince ailesi hayatından endişe etmeye başladı. Köy muhtarı Faik Gülgür, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Muhtarın ihbarıyla harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri "Dava" isimli iz süren dedektör köpekle birlikte karada arama çalışması yapmaya başladı.

GÖKSU ÇAYI DİDİK DİDİK
Drone ile havadan da çalışma yapılıyor. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda dalgıç polis ekibi de Göksu Çayı'ında çalışma yapıyor. Muhtar Faik Gülgür, "Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.
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Kayıp engelli genç dronla aranıyor
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