Kesik kol Özcan Eren’e mi ait?

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

Manisa'da Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında vatandaşlar tarafından önceki gün kesik insan kolu bulundu. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, kesik kolu DNA incelemesi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Jandarma ve polis ekipleri, Su Altı Arama Kurtarma Timi ile kesik kolun kime ait olduğunu belirlemek için baraj gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Kolun, 7 Şubat'ta kaçırılan ve dedesi Şaban Eren'den 450 bin TL fidye istenen Özcan Eren'e (22) ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemelerde Eren'in en son veteriner hekim Mehmet T.'nin (44) otomobilinde görüldüğü ve baraj çevresine gittikleri tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde fidye mektubunu kendisinin yazdığını ancak Eren'i öldürmediğini söyledi. Gelişmeler üzerine zanlı tutaklanırken Eren'in ailesinden de kesik kolla karşılaştırılması için DNA örneği alındı.