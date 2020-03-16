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Latmos dağları 'öksüz' kaldı! "“ hayatını kaybetti

Son dakika gelen bilgilere göre Latmos Dağları’nda yaşamını sürdüren “ hayatını kaybetti. Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları öksüz kaldı. İşte haberin ayrıntıları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 07:58 ABONE OL
Latmos dağları 'öksüz' kaldı! Karyalı Kadın“ hayatını kaybetti
Latmos'un en gizemli yerlerinden biri olan Kovanalan bölgesinde, doğduğundan buyana keçileriyle birlikte geleneksel yaşamını sürdüren Fatma Sönmez hayatını kaybetti.

Latmos Dağlarının en bakir coğrafyasında yaşayan ve hikayesi tiyatrolara konu olan Fatma Sönmez, geleneksel yaşamı Karyalılara benzediğinden "Karyalı Kadın" olarak da bilinmekteydi ve bulunmuş olduğu coğrafyada, 8000 yıldır süregelen yaşamın son temsilcisiydi.

Latmos'ta yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) tarafından açıklama yapıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ilk kez 10 yıl önce Fatma Sönmez'e misafir olduklarını belirterek, 10 yıl önce yayınladıkları yazıyı yeniden yayınladı.
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Latmos dağları 'öksüz' kaldı! "Karyalı Kadın“ hayatını kaybetti
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