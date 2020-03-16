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? virüsü nasıl bulaşır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü ile ilgili haberler gelmeye devam ederken çeşitli soruların yanıtları da araştırılıyor. Özellikle maske takılması corona virüse karşı kişileri koruduğu belirtilirken alınan önlemler de arttı. Birçok kişi el dezenfektanları ve maskeleri temin ederken solunum yolu ile bulaştığından çoğu kişi ağzına maske takma gereksinimi duyuyor. Tek başına yeterli olmayan bir koruyuculuğa sahip olan maskelerin nasıl kullanılması gerektiğinin bilinmesi gerekiyor. Öte yandan sık sık el temizliğinin yapılması gerekirken tıbbı maskelerin esas amacı, virüs taşıyan bir kişinin hapşırma ya da öksürme gibi ortaya saçılan sıvının yayılmasını önlemek olmaktadır. Buna göre; ? virüsü nasıl bulaşır?

Giriş Tarihi: 16.3.2020 23:55 ABONE OL
Maske takmak corona virüsten korur mu? Korona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüsü ile ilgili her detay vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk akıllara gelen önlemlerden bir tanesi de tıbbi maskelerin koruyucu özelliği olup olmadığına dair bilgiler oluyor. Sadece bu virüsü taşıyan kişilerin değil sağlıklı kişilerin bu virüsü almamaları adına maske takmaları gerekmektedir. Ancak alınan önlemler sadece bununla sınırlı kalmamalı, el temizliğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Peki; ? virüsü nasıl bulaşır?

İşte bilgiler!

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Maske takmak corona virüsten korur mu? Korona virüsü nasıl bulaşır?
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