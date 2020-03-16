Corona virüsü ile ilgili her detay vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk akıllara gelen önlemlerden bir tanesi de tıbbi maskelerin koruyucu özelliği olup olmadığına dair bilgiler oluyor. Sadece bu virüsü taşıyan kişilerin değil sağlıklı kişilerin bu virüsü almamaları adına maske takmaları gerekmektedir. Ancak alınan önlemler sadece bununla sınırlı kalmamalı, el temizliğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Peki; maske takmak corona virüsten korur mu? Korona virüsü nasıl bulaşır?

İşte bilgiler!