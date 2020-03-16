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Minibüsteki ceset olayında son dakika gelişmesi! İlişki yaşadığı kadın ve kocası gözaltına alındı

Kuşadası’nda kan donduran bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde vatandaşlar, yolda durmuş lastikleri patlak, farları kırık minibüs gördü. Durumdan şüphelenip jandarmaya ihbarda bulundular. Olay yerine gelen ekipler, aracın içini kontrol ettiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Minibüsün içinde bir erkek cesedi vardı. Maktulün kimliğini araştıran jandarma, cesedin İbrahim Hışıl’a ait olduğu bilgisine ulaştı. Son dakika haberine göre Hışıl’ın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 1 yıl önce kaçırdığı sevgilisi ve kocası gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 12:01 ABONE OL
Minibüsteki ceset olayında son dakika gelişmesi! İlişki yaşadığı kadın ve kocası gözaltına alındı

Minibüste cesedi bulunan 46 yaşındaki adamın ölümünde şoke eden son dakika gelişmesi! Yasak aşk cinayeti şüphesi sonrası maktulün ilişki yaşadığı kadın ve kocası gözaltına alındı...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim Hışıl'ın (46), minibüste sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Jandarma, Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı kadın ile kocasını gözaltına aldı.

1 ÇOCUĞU VAR

Güzelçamlı Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında, farları yanık ve lastikleri patlak minibüs olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, minibüsün içine bakınca kanlar içinde yatan kişiyi görüp, sağlık ekibi çağırdı. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sırtından bıçaklanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, üzerinden çıkan kimlikten, cansız bedenin İbrahim Hışıl'a ait olduğunu belirledi. Mermer atölyesinde işçi olarak çalıştığı ve eski eşinden 1 çocuğu bulunduğu öğrenilen Hışıl'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 YIL ÖNCE KAÇIRIP İLİŞKİ YAŞAMIŞ

Jandarma, İbrahim Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı ileri sürülen kadın ile kocasını gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Minibüsteki ceset olayında son dakika gelişmesi! İlişki yaşadığı kadın ve kocası gözaltına alındı
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