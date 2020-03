On Numara sonuçları 16 Mart ve kazanan numaralar açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 918. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen üç kişi olmuş ve büyük ikramiye 203.562,55 TL kazandırmıştı.

16 MART ON NUMARA SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI? MPİ BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 16 Mart 2020 On Numara çekilişi, bu akşam 21.15'te yapılacak ve akabinde açıklanacak.

On Numara sonuçları belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.