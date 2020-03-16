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sonuçları 16 Mart ve kazanan numaralar açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi geçen hafta 10 bilen üç kişi olmuş ve 203.562,55 TL kazandırmıştı. Peki, MPİ 16 Mart saat kaçta açıklanacak? 16 Mart On Numara işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 17:05 ABONE OL
On Numara sonuçları 16 Mart ve kazanan numaralar açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 918. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen üç kişi olmuş ve büyük ikramiye 203.562,55 TL kazandırmıştı.

16 MART ON NUMARA SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI? MPİ BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 16 Mart 2020 On Numara çekilişi, bu akşam 21.15'te yapılacak ve akabinde açıklanacak.

On Numara sonuçları belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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On Numara sonuçları 16 Mart ve kazanan numaralar açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
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