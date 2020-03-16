On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 16 Mart On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı BURADA...

Şans oyunu tutkunlarının her hafta Pazartesi günleri yapılan çekilişle merak ve umutla bekleyişi süren vatandaşlar bugün yapılan Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle kazandıran numaralar belli oldu. Geçtiğimiz hafta 918. Çekilen yarışmada 3 kişi 203 bin 569 lira 55 kuruşluk ikramiyeyi, 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 3 kişi kazanmıştı. Diğer yandan bugün 919. hafta çekilişi yapılan oyunun oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ederek arama motorlarında On Numara sonuçları şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İşte tüm bilgiler…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 16 MART MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULA…

16 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;