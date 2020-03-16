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On Numara sonuçları belli oldu! On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı BURADA...

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi günleri heyecan, merak ve umutla beklediği On Numara çekilişi bugün İdaresi tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Geçtiğimiz hafta 918. çekilişi yapılan oyunun 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 3 kişi 203 bin 569 lira 55 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Öte yandan bu hafta 919. Hafta çekilişi yapılan oyunun sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları şeklinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları sonuçları, sorgulama ekranı ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.3.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 23:08 ABONE OL
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 16 Mart On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı BURADA...

Şans oyunu tutkunlarının her hafta Pazartesi günleri yapılan çekilişle merak ve umutla bekleyişi süren vatandaşlar bugün yapılan Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle kazandıran numaralar belli oldu. Geçtiğimiz hafta 918. Çekilen yarışmada 3 kişi 203 bin 569 lira 55 kuruşluk ikramiyeyi, 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 3 kişi kazanmıştı. Diğer yandan bugün 919. hafta çekilişi yapılan oyunun oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ederek arama motorlarında On Numara sonuçları şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İşte tüm bilgiler…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 16 MART MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULA…

16 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 16 Mart On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı BURADA...
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