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Otomobilde bile önlemi

'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı. Araçla seyir halindeyken görüntülerini çeken DHA kamerasına gülümsemeyi ve selam vermeyi ihmal etmedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 17:49 ABONE OL
Otomobilde bile koronavirüs önlemi

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşların tedbirleri arttı. İstanbul'da vatandaşların bazıları maskeli önlem alırken, kolonya ve dezenfektan kullanımında da artış görüldü.

Koronavirüs karşı alınan korunma yöntemleri ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Trafikte seyir halindeki otomobilin içinde iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük taktı. Koronavirüsten korunmak için böyle bir yöntem seçtiklerini söyleyen gençler kendilerini çeken DHA kamerasına selam vermeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi.

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Otomobilde bile koronavirüs önlemi
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