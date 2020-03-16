Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Cezaevindeki eşini aldattı, doğum yapınca bebeğini öldürdü!

Son dakika: Cezaevindeki eşini aldattı, doğum yapınca bebeğini öldürdü!

'dan kan donduran son dakika haberi! Eşi cezaevindeyken ilişki yaşadığı kişiden hamile kalan kadın, doğum sancısıyla hastaneye kaldırıldı. Burada bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın, bebeğini alarak hastaneden ayrıldı. Evine dönen kadın, bebeğini boğarak öldürdü. Korkunç olay ise bebeğin topuk kanı alınması için hastaneye götürülmemesi üzerine ortaya çıktı. Sağlık personelinin ihbarıyla sorguya alınan kadın, bebeğini öldürüp çöpe attığını itiraf etti. Bebeği arama çalışmaları sonuç vermeyince çalışmalara son verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika: Cezaevindeki eşini aldattı, doğum yapınca bebeğini öldürdü!

Adıyaman'dan gelen son dakika haberi dehşete düşürdü! Eşi cezaevindeyken yasak aşk yaşayan kadın, hamile kalıp doğum yapınca, dünyaya getirdiği kız çocuğunu vahşice öldürdü. Çöpe atıldığı öğrenilen bebeğin cesedine ulaşılamadı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve 8 Mart Pazar günü doğum sancısı tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bir gün sonra F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti. F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, şehir çöplüğünde arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri ve temizlik görevlileri tarafından 6 gün boyunca yapılan çalışmalardan sonuç alınamayınca bugün aralamalar sonlandırıldı.

Minibüsteki ceset olayında son dakika gelişmesi! İlişki yaşadığı kadın ve kocası gözaltına alındı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cezaevindeki eşini aldattı, doğum yapınca bebeğini öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA