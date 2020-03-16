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Son dakika: Kaçan şüphelisi kişiler, yakalanıp hastaneye getirildi

Düzce'de bir babanın şüphesi taşıyan küçük kızını hastaneden kaçırmasının ardından bir şoke eden olay da 'da yaşandı. Son dakika haberine göre Irak'tan gelen aynı aileden 3 kişi hastaneye başvurduktan sonra coronavirüs şüphesiyle ayrı bir odaya alındı. Bir süre sonra odadan çıkarak hastaneyi terk eden kişiler, sağlık personelinin durumu polise haber vermesiyle yakalanarak tekrar hastaneye getirildiler.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Kaçan coronavirüs şüphelisi kişiler, yakalanıp hastaneye getirildi

SON DAKİKA: Konya Seydişehir'de koronavirüs şüphesiyle özel odaya alınan, aynı aileden 3 kişi hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının polise ihbarda bulunmasının ardından bir süre sonra şüpheli kişiler bulunarak tekrar hastaneye getirildi.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde korona virüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.

Olay, Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Irak'tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından üç kişi korona virüs şüphesi ile izolasyon odasına alınarak Konya'ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı. Konya'ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti. Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

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