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Son dakika: Yurt dışından gelen ihbarla vahşet ortaya çıktı!

’da kan donduran olay! “Evimin avlusunda ceset var” ihbarıyla verilen adrese giden polis ekipleri, yaptığı araştırmada olay yerinde toprağa gömülü bir erkek cesedi buldu. İhbarın 23 yaşındaki Mevlüt isimli şahıs tarafından, yurt dışından yapıldığı; cesedin ise arkadaşına ait olduğu belirlendi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika: Yurt dışından gelen ihbarla vahşet ortaya çıktı!

Tüyler ürperten olay Ordu'da yaşandı. Yurt dışından gelen "evimin avlusunda ceset var" ihbarıyla polis harekete geçti. Bahsi geçen adreste yapılan kazıda bir erkek cesedi bulunurken, cesedin, ihbarda bulunan Mevlüt Ö.'nün arkadaşına ait olduğu ve Mevlüt Ö.'nün de şüpheli olarak arandığı öğrenildi.


Mevlüt Ö.

TELEFONLA İHBARDA BULUNDU

Ordu'nun Ünye ilçesinde Mevlüt Ö. (23), telefonla aradığı polise, evinin avlusunda erkek cesedinin gömülü olduğunu ihbar etti. Avluda yapılan aramada cansız beden bulunurken, kime ait olduğu araştırılmaya başlandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Mevlüt Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.


Maktul

CESEDE OTOPSİ YAPILDI

İlçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Ö., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisine ait evin avlusunda erkek cesedi olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, avludaki incelemelerin ardından kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları ve arama sırasında, toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CESET ARKADAŞINA AİT

Öte yandan ekipler, yaptıkları incelemede, ev sahibi Mevlüt Ö.'nün yurt dışında olduğunu ve ihbarı buradan yaptığını belirledi. Cesedin ise Adana'dan Mevlüt Ö.'yü ziyarete gelen arkadaşına ait olduğu iddia edildi. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılırken, şüpheli Mevlüt Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika: Yurt dışından gelen ihbarla vahşet ortaya çıktı!
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