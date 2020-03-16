Son depremler: Osmaniye’de deprem! 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Osmaniye depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesinde yer aldı. 16 Mart Pazartesi günü saat 15.35'te meydana gelen depremin derinliği 5.0 olarak açıklanırken enlemi 37.5450, boylamı 36.0550 olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesinde yer alan Osmaniye depreminin şiddeti merak ediliyor. İşte 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel!

SON DEPREMLER: OSMANİYE DEPREMİ!

Osmaniye depreminin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 3.9 şiddetinde duyuruldu. Saat 15.35'te gerçekleşen depremin derinliği 5.0 olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER LİSTESİ!