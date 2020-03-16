Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son depremler: Osmaniye’de deprem! 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

: ’de ! 16 Mart ve son depremler listesi!

Ülke genelinde yaşanan son depremleri ve güncel olarak duyururken ’deki haberi az önce geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan listesi verilerine göre Osmaniye’nin Yeşilyayla köyünde korkutan bir deprem meydana geldi. 16 Mart tarihinde saat 15.35’te meydana gelen depremin derinliği 5.0 olarak kayıtlara geçti. Yaşanan depremler güncel olarak takip edilirken dünkü Osmaniye depremi bugün tekrarladı. İşte, 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 16.3.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 16:18 ABONE OL
Son depremler: Osmaniye’de deprem! 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Osmaniye depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesinde yer aldı. 16 Mart Pazartesi günü saat 15.35'te meydana gelen depremin derinliği 5.0 olarak açıklanırken enlemi 37.5450, boylamı 36.0550 olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesinde yer alan Osmaniye depreminin şiddeti merak ediliyor. İşte 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel!

SON DEPREMLER: OSMANİYE DEPREMİ!

Osmaniye depreminin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 3.9 şiddetinde duyuruldu. Saat 15.35'te gerçekleşen depremin derinliği 5.0 olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OSMANİYE NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler: Osmaniye’de deprem! 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA