TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle! İstanbul Tuzla sosyal konut projesi TOKİ kura sonuçları açıklanıyor...

Daha önce İzmir'de, Kayseri'de Konya'da, Aksaray'da, Bursa'da, başkent Ankara'da, Sakarya ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen TOKİ kuraları sonrası sıra en çok dairenin yapılacağı İstanbul'a geldi. Bilindiği gibi İstanbul'da Tuzla'da, Arnavutköy'de ve Başakşehir'de daireler yapılacak. Bugün saat 11:00'de başlayacak TOKİ Tuzla kura çekimini canlı izleyebilirsiniz, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde başlayacak kura çekimi için heyecan dorukta! TOKİ İstanbul kura sonuçları belli olur olmaz hak sahibi T.C kimlik numarasıyla sonuçları sorgulayabilirsiniz.

5750 DAİRENİN SAHİBİNİN BELLİ OLACAĞI TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Yukarıdaki link saat kuranın başlayacağı saat 11:00'de aktif olacaktır.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Tuzla kura çekiminde toplamda 5720 daire yapılacak. 2+1 dairelerin sayısı 4025, 3+1 dairelerin sayısı ise 1725. Bugün saat 11:00'de başlayacak kura çekimi sonrasında yarın da (17 Mart Salı) sabah saat 09:00'da Tuzla ilçesi için kura çekimi yapılacak.