Ücretsiz internet nasıl alınır? Öğrencilere EBA için Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan 3 GB ücretsiz internet kampanyası!

Corona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kararla öğrenciler uzaktan eğitimde EBA sistemi ile eğitimlerine devam edecek. Bunun üzerine birçok GSM operatörü tarafından EBA girişi için 3 GB ücretsiz internet başlığı altında yapılan kampanyalar öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Vatandaşlar 3 GB ücretsiz internet nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone gibi birçok markanın başlattığı bu kampanya ilgili detaylara ulaşabilirsiniz… İşte öğrencilere ücretsiz internet kampanyası ile ilgili detaylar…

EBA GİRİŞ İÇİN 3 GB ÜCRETSİZ İNTERNET KAMPANYASI!

EBA 3 GB ücretsiz intenet başvurusu öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Operatörler tarafından çeşitli koşulları sağlayan öğrencilere tanımlanacak kampanya, online eğitim için kullanılacak. Peki, 3 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılabılır?

İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...