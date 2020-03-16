Yunanistan’dan gelenler sağlık kontrolünden geçti

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel seferle Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan getirilen 15 yolcu, Bodrum Gümrük Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, "Ülke menfaatleri açısından seferleri durdurma kararını kendimiz almıştık. Hem karşıdan gelmiş hem de buradan gitmiş vatandaşları mağdur etmemek adına gerekli yetkili mercilerle irtibata geçerek özel sefer yaptık" dedi. Önder, sabah seferinde 35 yolcuyu İstanköy'e bıraktıklarını, karşıdan da daha önce götürdükleri çoğunluğu Türk, Yunan ve Kolombiya uyruklu 15 kişiyi ilçeye getirdiklerini ifade etti. Yolculardan Mert Elbirliler de "14 gün kimseyle görüşemeyeceğiz. Her şey normal gözüküyor" diye konuştu.