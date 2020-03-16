Zonguldak'ta şoke eden olay! İstediği montu vermeyen arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde İlhan K.'nin evinde meydana geldi. Murat Ş., arkadaşı İlhan K.'yi ziyaret edip, montunu istedi. İlhan K. montunu vermek istemeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ş., İlhan K.'yi sırtından bıçakladı.

BİR SÜRE SONRA TESLİM OLDU

Murat Ş. kaçarken, kanlar içinde kalan İlhan K. de sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan İlhan K., ardından özel hastaneye kaldırıldı. İlhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Murat Ş. ise bir süre sonra polise teslim oldu.