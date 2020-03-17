5 şehirde 5 cinayet

Ordu, Manisa, Aydın, Mersin ve Adana'da meydana gelen olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Mevlüt Öztürk (23), Adana'dan davet ettiği ve birkaç gün birlikte zaman geçirdiği arkadaşı Alican Bozbey'i, aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdü. Cesedi evinin bahçesine gömen Mevlüt Öztürk, Gürcistan'a kaçtı. Manisa Şehzadeler'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası zabıta memuru Caner Güney'in (31), kardeşi, 6 ay önce, bir tarlada öldürüldü. Önceki akşam kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun'u (23) aynı tarlaya çağıran Caner Güney, getirdiği tabancayla 5 el ateş etti. Coşkun, başından aldığı 3, göğsünden aldığı bir kurşunla yaşamını yitirdi.Aydın Kuşadası'nda bir mermer atölyesinde çalışan İbrahim Hışıl (46), minibüsünün içinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Eski eşinden bir çocuğu bulunduğu öğrenilen Hışıl'ın, bir yıl önce kaçırıp bir süre birlikte yaşadığı kadın ile kocası gözaltına alındı. Mersin'de, para meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup, önceki akşam bir lokantada karşılaşınca tartışmaya başladı. Çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Umut Güneş (35) ölürken 6 kişi gözaltına alındı. Adana Yüreğir'de hayvan alım satım işi yapan Tufan (32) ve Tamer Y. (31) kardeşler bir yıl önce Mehmet G.'den 56 bin liralık tavuk aldı. Bir süre sonra Mehmet G. ölünce 2 kardeş parayı ödemedi. Geçen 7 Mart günü, 2 kardeşin iş yerine gelen Ali A. (39) ile Abdullah A. (40), parayı istedi. Tartışmada bıçaklanan Ali A., kaldırıldığı hastanede öldü.

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