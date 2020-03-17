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19 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu dev fırsatlarla geliyor! A101 aktüel ürünlerde bu hafta gıda ürünleri satışa çıkıyor!

Yeni haftanın 19 Mart aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta Perşembe günü dev fırsat şöleni yaşatan A101 kataloğunda gıda, spor, teknoloji ürünlerinde büyük indirimler yer alıyor. Özellikle ev hanımları ‘’19 Mart A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Aldın Aldın sloganıyla kataloğun öne çıkan ürünleri şüphesiz cep telefonu, buzdolabı, dikiş ve süpürge makinesi oluyor. Kataloğu henüz incelememiş olan vatandaşlar ise haftanın fırsat ürünlerinin özelliklerini ve fiyatlarını merak ediyor. Zira, soğuk havaların devam etmesiyle kışlık kıyafetlerinde eksiklik çekenler için kaçırılmayacak avantajlar bulunuyor. Vatandaşların cebini düşünen kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte listesi…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 08:44 ABONE OL
A101 19 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu dev fırsatlarla geliyor! A101 aktüel ürünlerde bu hafta gıda ürünleri satışa çıkıyor!

A101 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini alıyor. Perşembe günlerinin efsane indirimlerini yayınlanan katalogda gıda ve teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Kataloğu henüz inceleme fırsatı bulamamış olan vatandaşlar '' A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta Perşembe gününden itibaren muhteşem ürünlerinden faydalanmak isteyenler mağazada uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle bu hafta Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 729 TL, HI-LEVEL 49″ UltraHD Android Smart Led TV 2099 TL, Piranha Akıllı Çocuk Saati 349 TL, WD 1 TB Harici Hard Disk 299 TL'den satışa sunulacak. Müşterilerinin merakla araştırdığı kataloğunda dev indirim sunan 19 Mart A101 aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla geliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 MART 2020)

Hem ucuz hem kaliteli ürünleri barındıran market zincirini binlerce vatandaş gün içerisinde ziyaret ediyor. A101 indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. İşte, 19 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu…

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A101 19 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu dev fırsatlarla geliyor! A101 aktüel ürünlerde bu hafta gıda ürünleri satışa çıkıyor!
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