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'da iğrenç olay! Komşunun keçisine tecavüz ederken yakalandı

'nın Gazipaşa ilçesinde, komşusunun keçisine tecavüz ederken yakalandığı öne sürülen M.A. (56) hakkında soruşturma başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğ tarafından keçiden örnek alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 17:27 ABONE OL
Antalya'da iğrenç olay! Komşunun keçisine tecavüz ederken yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde, Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Gelen sesler üzerine şüphelenen Y.T. ağıla gittiğinde komşusu M.A.'nın iddiaya göre, keçisine tecavüz ettiğini gördü. Şoke olan Y.T. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.A., cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

HAYVANDAN ÖRNEK ALINDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de keçiden incelemek üzere örnekler aldı. Olayla ilgili 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Antalya'da iğrenç olay! Komşunun keçisine tecavüz ederken yakalandı
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