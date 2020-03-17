AVM'ler açık mı? Corona virüsü sebebiyle AVM'ler çalışıyor mu, hangi mekanlar kapalı?

Düğün salonu, eğlence mekanları, kafeler, oyun alanları gibi mekanların işletme faaliyetleri, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte durduruldu. Yayımlanan genelgenin kapsam alanı tartışma konusu olurken AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından toplu alanlara girilmemesi, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapılırken hangi mekanların kapatıldığı merak konusu oldu. İşte AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı ile birlikte kapalı olan işletmelerin listesi…

CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE AVM'LER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge AVM çalışma saatleri ile ilgili bir düzenlemeyi kapsamıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

"AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM'lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

Tüm alışveriş merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığını belirten Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM'lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı.

Öte yandan, AVM'lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizen Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM'lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.