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2020 katalogda dev indirim! Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyerek yepyeni ürünlere yer veren marka kataloğu yayınladı. 2020 itibariyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren market zinciri vatandaşlara ucuz ve hesaplı alışveriş fırsatı sunacak. Vatandaşlar düzenli olarak “BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu hafta Cuma gününden itibaren mağazalarda Smart televizyon, HP Notebook gibi teknolojik aletlerde dev indirim bulunuyor. Peki, 20 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 12:34 ABONE OL
BİM 20 Mart 2020 aktüel katalogda dev indirim! Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu her zaman olduğu gibi büyük fırsatlarla geliyor. 20 Mart tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise HP notebook ve Smart Tv oluyor. Teknolojik aletlerdeki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 20 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİM!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

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BİM 20 Mart 2020 aktüel katalogda dev indirim! Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor
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