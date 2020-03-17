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'da şoke eden görüntü! Corona virüsü 'farkındalığı' için medikal tulum giyip çiftetelli oynadılar...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakasının Türkiye’de de görülmesiyle düğün ve nişanlarda enteresan görüntülerle karşılaşıyoruz. ’da gerçekleşen bir düğün töreninde davetliler, salgına dikkat çekmek için medikal tulum Ve maske takıp halay çekti, çiftetelli oynadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 15:40 ABONE OL
Bursa'da şoke eden görüntü! Corona virüsü 'farkındalığı' için medikal tulum giyip çiftetelli oynadılar...

Koronavirüse karşı kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda tüm devlet kurumları son dakika olarak vatandaşları uyarıyor. Nikah ve düğün salonlarına da dün İçişleri Bakanlığı tarafından yasak gelmişti. Tüm bunlara rağmen Bursa'da yapılan bir düğünde bir araya gelen davetliler medikal tulum giyerek oynayarak koronavirüse dikkat çektiler. Aynı zamanda oluşan tehlikeyi de göz ardı ettiler.

Corona virüsü yüzünden düğünden vazgeçmediler, medikal tulumla göbek attılar | Video

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı. Davul zurna eşliğinde oynayanların görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Bursa'da geçen pazar günü Betül-Özkan Manay çifti, Karacabey'de yapılan düğün organizasyonuyla dünya evine girdi. Gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen arkadaşları, gelin alma eğlencesinde hem farkındalık yaratmak hem de çiftin mutlu günlerinde beraber olmak için medikal tulum giyip, maske takarak davul zurna eşliğinde oynadı. Sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maskeli grubun davul zurna eşliğinde çiftetelli oynaması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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