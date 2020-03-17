Cafeler ve Starbucks kapalı mı? Kafeler ne zaman açılacak? İşte çalışma saatleri...

Starbucks gibi kurumsal işletmelerden, nargile cafeler, çalgılı ve canlı müzikli mekanlar, barlar ve gece kulüplerine kadar birçok dükkan, corona virüsü önlemleri kapsamında bugün itibariyle faaliyetlerine ara verdi. Vatandaşlar, hangi işletmelerin corona virüsü önlemleri kapsamında olduğunu merak ediyordu. Bu sabah, tüm nargile kafelerin, canlı müzikli kafeler ve barlar kapalı olarak güne başladı. AVM'lerin için ek genelgede belirtilen tipdeki işletmeler de kapalı olacak. AVM'lerin çalışma saatleri ise, corona virüs tehdidi sebebiyle düzenlendi. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak.

STARBUCKS'LAR KAPALI MI?

Türkiye'deki Starbucks'lar da bu süre içerisinde kapalı olacak.

Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi.

İşte o genelgenin tamamı...