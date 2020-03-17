Çin’de son durum! Çin’de Corona virüs salgını yayılma hızı yavaşladı mı? Vaka ve ölü sayılarında durum ne?

Çin'in Vuhan kentinde bir hayvan pazarından insanlara bulaşan corona virüs özellikle İtalya'da can almaya devam ediyor. İtalya'nın tamamında karantina kararı alındı. Ardından İspanya da karnatina kararına gitti. Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de geniş önlemler alındı. Ülkemizde toplamda vaka sayısı 47 olarak açıklandı. Ortadoğu ülkelerinden gelenler, Umre'den gelenler ve ABD'den gelen bazı vatandaşlar da corona virüs tespit edildi. Dünya genelinde corona virüs son durumu şu şekilde;

Virüse yakalanan 182.407 kişinin 81 bini Çin'de, 28 bini İtalya'da 15 bini İran'da, 10 bini İspanya'da, 8 bini Güney Kore'de, 7 bini Almanya'da, 6 bini Fransa'da, 5 bini ABD'de, 2 bini İsviçre'de, 1.500'ü İngiltere'de, 1400'ü ise Hollanda'da yaşandı.

CORONA VİRÜS ÖLÜMLERİNDE SON SAYILAR!

Toplamda 3.111 kişi Hubei'de, 2.158 kişi İtalya'da, 853 kişi İran'da, 342'si İspanya'da, 148'i Fransa'da, 75'i Güney Kore'de, 55'i İngiltere'de, 48'si ABD'de hayatını kaybetti. Ölenlerin .toplam sayısı ise...

HASTALIKTAN KURTULANLARIN SAYISI İSE 80 BİN OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR!

TÜRKİYE'DE KAÇ VAKA VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı yaptığı basın toplantısında Türkiye'de corona virüs vaka sayısınn 47 olduğunu açıkladı. Hem Fahrettin Koca hem de Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ülke genelinde önlemlerin devam etmesini ve paniğin devre dışı olması gerektiğini ifade etti.