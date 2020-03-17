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aşısı ile ilgili umut ışığı yakan son dakika haberi! Korona virüsü aşısı ve tedavi çalışmalarında ilk deneme gerçekleşti

aşısı ve tedavisi bulundu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan vaka sayılarının ardından ve tedavi çalışmaları ile ilgili son dakika haberler yakın takibe alındı. Bugün gerçekleşen gelişme, coronavirüs tedavisi konusunda olumlu sinyaller yakarken aşının kullanımına sunulabilmesi için 12 ile 18 ay arasında bir süre öngörülüyor. Türkiye’de 29 vakaya daha rastlandığının duyurulması ve son açıklanan verilere göre ülkemizde toplamda 47 Corona virüs pozitif vakasına rastlandığının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından gözler, Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberlerine çevrildi. İşte merakla beklenen aşı ve tedavi çalışmaları ile ilgili gelişmenin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 11:29 ABONE OL
Corona virüsü aşısı ile ilgili umut ışığı yakan son dakika haberi! Korona virüsü aşısı ve tedavi çalışmalarında ilk deneme gerçekleşti

aşı ve tedavi süreci ile ilgili son dakika haberine göre, ABD'nin Seattle kentinde yer alan Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde için ilk deneme yapıldı. Corona virüs salgınına bağlı ölüm sayısının özellikle Avrupa'da hızla artış göstermesi ve aynı oranda hızla yayılan endişe dalgası sebebiyle tüm dünya, Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberlerine kilitlendi. Bu bağlamda Corona virüsü aşısı bulundu mu sorusunun yanıtı tüm dünya tarafından merakla araştırılırken beklenen açıklama dün geldi. ABD, virüsün aşısının bulunduğu ve ilk denemenin yapıldığını açıkladı. İşte tedavi çalışmalarında son durum ile ilgili gelişmeler…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD'de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı. Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, "Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor" dedi.

VİRÜSÜN GENETİK KODLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

12-18 AY ARASINDA KULLANILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Corona virüsü aşısı bugün ABD'de test ediliyor | Video

Corona virüsü ile ilgili en güncel son dakika haberleri ile anlık verileri gösteren güncel corona virüsü haritasını buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

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Corona virüsü aşısı ile ilgili umut ışığı yakan son dakika haberi! Korona virüsü aşısı ve tedavi çalışmalarında ilk deneme gerçekleşti
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