Corona virüsü aşısı ile ilgili umut ışığı yakan son dakika haberi! Korona virüsü aşısı ve tedavi çalışmalarında ilk deneme gerçekleşti

Corona virüsü aşı ve tedavi süreci ile ilgili son dakika haberine göre, ABD'nin Seattle kentinde yer alan Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde Corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı. Corona virüs salgınına bağlı ölüm sayısının özellikle Avrupa'da hızla artış göstermesi ve aynı oranda hızla yayılan endişe dalgası sebebiyle tüm dünya, Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberlerine kilitlendi. Bu bağlamda Corona virüsü aşısı bulundu mu sorusunun yanıtı tüm dünya tarafından merakla araştırılırken beklenen açıklama dün geldi. ABD, virüsün aşısının bulunduğu ve ilk denemenin yapıldığını açıkladı. İşte tedavi çalışmalarında son durum ile ilgili gelişmeler…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD'de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı. Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, "Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor" dedi.

VİRÜSÜN GENETİK KODLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

12-18 AY ARASINDA KULLANILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Corona virüsü aşısı bugün ABD'de test ediliyor | Video