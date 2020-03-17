Doğu yeniden beyaza büründü

Erzurumve Ardahan'da gece, Kars'ta ise sabah saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yüksek kesimlerdeki yollarda sürücülere zor anlar yaşatan kardan dolayı esnaf iş yerlerinin önünü, vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştı. Söz konusu 3 kenti yeniden beyaza bürüyen ve aralıklarda devam eden yağış, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Vatandaşlardan Yılmaz Avşar, martta kar yağışının olağan durum olduğunu belirterek, "Kar yağışı bizim için normal. İlkbaharda yağan kar toprak için berekettir" dedi.Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri ile Ladik, Kavak gibi ilçeler, kar yağışının ardından beyaza büründü. Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Ladik Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetre olduğu öğrenildi. Uşak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta da kar yağışı etkili oldu. Öte yandan kar yağışı Trabzon'un orta ve yüksek kesimlerinde de görüldü. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tonya, Düzköy, Şalpazarı ve Çaykara ilçelerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bildirildi.

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