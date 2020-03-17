Düğün ve nişan salonları ne zaman açılacak? İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edildi. Ülkemizde de koronavirüsü vakalarının görülmesiyle birlikte . İçişleri Bakanlığınca, 81 il valilikte korunma tedbirleri koydu. Buna göre 81 il valilikte kafe, nargile kafe, konser, spor salonu, internet salonu, kahvehaneler, düğün ve nişan salonları gibi kalabalık ortamların kapanması kararı alındı. Peki Düğün ve nişan salonları ne zaman açılacak?

Düğün ve nişan salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.

Düğün ve nişan salonlarının açılış tarihiyle alakalı henüz güncel bilgi gelmedi. Konuyla alakalı güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.