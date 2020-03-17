Fırsatçılar virüsten tehlikeli

Uluslararası bir şirket, koronavirüs salgınının ardından uluslararası başka bir şirketten paravan şirket aracılığıyla 500 bin adet ateş ölçer sipariş etti. Mail üzerinden yapılan anlaşma sonrası Westernunion aracılığı ile toplamda 530 bin dolar ücret gönderdi. İddiaya göre yapılan ödeme sonrası 2 şirket arasında bulunan paravan şirket ortadan kayboldu. Ateş ölçerlerin kendilerine gelmeyeceğini fark eden şirket, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dolandırıldıklarını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında şüpheli şirketin hesabına yatırılacak olan 530 bin dolara tedbir konulması istendi.İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, uluslararası hesaplar üzerinde tedbir konma yetkisinin MASAK tarafından verilecek rapor sonrası konulabileceğini belirterek şirketin tedbir talebini reddetti. Şirket yetkilileri, talebin reddedilmesinin ardından "Kingdon" isimli şirketin kapsamlı araştırılmasına karar verildi. Soruşturma devam ederken başka bir uluslararası şirket, yine Türkiye menşeili başka bir sağlık firmasından binlerce maske siparişi verdi. Bu şirkette Westernunion aracılığıyla karşı firmaya 12 bin dolar gönderdi. 6 Mart'ta Çin'de olması beklenen maskelerin teslimatı yapılmadı. Firma ürünlerin Filipinler'de olduğunu söyleyerek şirketten 3 bin 500 dolar daha istedi. Parayı yatırmayı reddeden şirket, kendisinin yaptığı araştırmada böyle bir paravan şirketin olmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan şirket, savcılığa suç duyurusunda bulundu