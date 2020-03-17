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Florya'da karantina için hazırlanan yurdun çevresinde yoğun güvenlik önlemi

Umreden gelen vatandaşlar için alınan karantina kararı için tüm tedbirler alınmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre, 'da yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen Yurdu'nun çevresinde güvenlik güçleri nöbet tutmaya başladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 15:39 ABONE OL
Florya'da karantina için hazırlanan yurdun çevresinde yoğun güvenlik önlemi

İstanbul'da coronavirüs tedbirleri devam ediyor. Yurtdışından gelen vatandaşların gözetim altında tutulması için gerekli önlemler alınıyor.

İstanbul'da yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Küçükçekmece'de bulunan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Yurdun girişinde bir TOMA beklerken, yurt çevresinde polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca yurdun bulunduğu sokağa, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na (AFAD) ait araçların da giriş ve çıkış yaptığı görüldü.

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Florya'da karantina için hazırlanan yurdun çevresinde yoğun güvenlik önlemi
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