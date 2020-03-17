İstanbul'da corona testi yapan hastaneler hangileri? Corona testi ücretsiz mi son dakika açıklaması geldi...

Çin'in Vuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve insanlara bulaşan corona virüs dünya genelinde ölümlere neden olmaya devam ediyor. Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada Türkiye'de vaka sayısının 47 olduğunu açıkladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da testlerdeki yanılma payının azaltılması için en son noktada bir test daha yapıldığını ifade etmişti. Diğer illerde ve İstanbul'da corona testi yapan hastaneler hangileri? İşte corona hakkındaki son dakika gelişmeleri...