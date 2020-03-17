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'deki gürültü kavgasında yaşanan cinayetin zanlısı tutuklandı

'de yaşanan cinayetin zanlısı yakalandı. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki lokalde, oyun oynarken gürültü yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:58 ABONE OL
İzmir'deki gürültü kavgasında yaşanan cinayetin zanlısı tutuklandı

Olay, 14 Mart gecesi saat 23.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 1637/17. sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadıkları sırada Burhan Bahar'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı Şahin O. buna tepki gösterdi. Çıkan kavgada Bahar, Şahin O.'yu darp etti. Yaşanan olayın ardından lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra geri dönerek tabanca ile Bahar'a ateş etti. Burhan Bahar kanlar içerisinde yere yığılırken, Şahin O. hızla çıkarak kayıplara karıştı. Lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçan Şahin O. polise teslim oldu.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Burhan Bahar'ı tabancayla vurarak öldürdükten 1 gün sonra polise teslim olan Şahin O.'nun emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şahin O., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine nakledildi.

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İzmir'deki gürültü kavgasında yaşanan cinayetin zanlısı tutuklandı
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