İzolasyon ve enfeksiyon nedir? 14 gün kuralında izolasyon neden önemli?

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi belirtilere sahip olan corona virüsü tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken kişiler kendi önlemlerini almayı sürdürüyor. Özellikle tıbbı maske takmak, sık sık el hijyenini sağlamak, temasta bulunmaktan kaçınmak gibi kişisel önlem ve tedbirlerini alan vatandaşların öte yandan 14 gün evden çıkmaması isteniyor. Evlerinde izole olarak belli bir süre yaşamaları gerekenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; 14 gün kuralında izolasyon neden önemli? İzolasyon ve enfeksiyon nedir?

14 GÜN KURALINDA İZOLASYON NEDEN ÖNEMLİ?

Bulaşıcı bir hastalık olan corona virüsü yayılmaya devam ederken 14 gün kuralına uyulması gerekiyor. Vatandaşlar 14 gün kuralında kendilerini evde izole edecekler ve dışarı çıkmayacaklar. Bu şekilde var olan virüsün yayılması engellenecek ve sağlıklı kişilere virüs bulaşmayacak. Korunma ve tedbir yöntemlerinden biri olan izolasyon nedir?

İşte bilgiler!