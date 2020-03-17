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Haberler Yaşam Haberleri İzolasyon ve enfeksiyon nedir? 14 gün kuralında izolasyon neden önemli?

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Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını yayılmaya devam ederken her geçen gün konu ile ilgili detaylı bilgiler de aynı ölçüde geliyor. Bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yolu ile diğer kişilere enfekte olan koronavirüsünden korunmanın yollarını arayan vatandaşların 14 gün kuralını uygulaması gerekiyor. Bulaşıcı bir hastalık taşıyan bireyi sağlam olanlardan ayırma, karantina altına alma ya da tecrit edilmesi anlamlarını taşıyan yöntemi ile kişiler kendilerini 14 gün boyunca evde tutacak ve dışarı çıkmayacaklar. Vücudun her bölgesinde meydana gelebilen; bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bulaşıcı olan corona enfeksiyonu merak ediliyor. Buna göre; kuralında izolasyon neden önemlidir?

Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:28 ABONE OL
İzolasyon ve enfeksiyon nedir? 14 gün kuralında izolasyon neden önemli?

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi belirtilere sahip olan tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken kişiler kendi önlemlerini almayı sürdürüyor. Özellikle tıbbı maske takmak, sık sık el hijyenini sağlamak, temasta bulunmaktan kaçınmak gibi kişisel önlem ve tedbirlerini alan vatandaşların öte yandan 14 gün evden çıkmaması isteniyor. Evlerinde izole olarak belli bir süre yaşamaları gerekenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; 14 gün kuralında neden önemli? İzolasyon ve nedir?

14 GÜN KURALINDA İZOLASYON NEDEN ÖNEMLİ?

Bulaşıcı bir hastalık olan corona virüsü yayılmaya devam ederken 14 gün kuralına uyulması gerekiyor. Vatandaşlar 14 gün kuralında kendilerini evde izole edecekler ve dışarı çıkmayacaklar. Bu şekilde var olan virüsün yayılması engellenecek ve sağlıklı kişilere virüs bulaşmayacak. Korunma ve tedbir yöntemlerinden biri olan izolasyon nedir?

İşte bilgiler!

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İzolasyon ve enfeksiyon nedir? 14 gün kuralında izolasyon neden önemli?
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