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Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Kadıköy Sahili'nde 45 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cesedin Ramiz isimli bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Darp izine rastlanmayan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:52 ABONE OL
Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu

İDO İskelesi yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluşturdu.

DARP İZİ YOK

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından isminin Ramiz olduğu öğrenilen, darp izine rastlanmayan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu
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