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Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu Kadıköy Sahili'nde 45 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cesedin Ramiz isimli bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Darp izine rastlanmayan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

AA Yaşam Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:52 ABONE OL