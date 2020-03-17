Kahramanlar için yollara düştüler

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümünde kahraman Mehmetçiğin hatırasını yad etmek amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan 57'nci Alay gönüllüleri, dün Keşan'dan yolculuğuna devam etti. Bisiklet Hareketi Derneği üyeleri de Anıtkabir'den aldıkları bayrağı Gelibolu'ya taşıyor. 18 Mart öncesi Çanakkale Şehitliği'nde öğrenci grupları, vatandaşlar ecdadın başında dua etmek için akın etti.Zaferin 105'inci yıldönümü nedeniyle 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden cuma günü yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Keşan'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen alkışlarla karşılandı. Geceyi Keşan'da geçiren gönüllüler, dün sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından Çanakkale'ye uğurlandı.18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni dolayısıyla Bisiklet Hareketi Derneği üyesi 7 kişilik grup, Anıtkabir'den aldıkları yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki büyük Türk bayrağı ile Çanakkale'ye doğru pedal çeviriyor. Üç gün boyunca pedal çevirecek olan grup 9 saat süren yolculuk neticesinde Eskişehir'e ulaştı.Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler, Çanakkale Deniz Zaferi'nde bombalara, süngülere, kurşunlara göğüs gererek kahramanlık hikâyeleri yazdıran şehitleri anıyor. Öğrenci grupları ve belediyelerin düzenlediği gezilerin yanı sıra kendi imkânlarıyla bölgeye gelenler, ecdadın mezarları başında dua ediyor.

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