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Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu

Adana’da, kontrol noktasında yapılan aramada, kamyonet kasasında gizli bölmedeki 49 kilo 700 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 11:06 ABONE OL
Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonetle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü Ahmet A. (39), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Ceyhan-Adana yönünde ekiplerce takibe alındı. Uyuşturucu taşındığı düşünülen kamyonet, İncirlik Park Alanı'nda durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Oscar' adlı köpek de kullanıldı. 'Oscar', kamyonetin kasa bölümünü koklayıp, tepki verince ekipler de bu bölümü inceledi. Kasanın özel olarak yükseltilip, damper sistemi yapıldığını belirleyen ekipler, gizli bölmeyi açtığında 20 poşet içinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Ahmet A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu
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