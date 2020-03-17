Kömürlükte çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu

Yangın Kandilli Beldesi'nde 4 katlı bir binanın kömürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdinç Ulukaya'ya ait binanın kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinleri yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak rapor tutarken, yangında maddi hasar meydana geldi.