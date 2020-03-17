Korkunç ölümde ihmaller zinciri

Mersin'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangından kurtulmak için panik halinde balkon korkuluğuna asılarak yardım bekleyen 34 yaşındaki Yasemin Özel, olay yerine gelen itfaiye merdivenin yetişmemesi üzerine asılı kaldığı korkuluklarda daha fazla dayanamayarak, kendini boşluğa bırakarak yaşamını yitirdi. Mezitli ilçesi Viranşehir mahallesindeki 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Can havliyle balkona çıkan Yasemin Özel, aşırı duman ve alevlerden kurtulmak için panik halinde balkon korkuluğuna asıldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarının merdivenlerinin 6'ncı kata kadar ulaştığı belirlendi. 8'inci katta asılı kaldığı korkuluklarda daha fazla dayanamayan Özel, kendini boşluğa bırakarak yaşamını yitirdi.



Yasemin Özel



SEÇER'DEN AÇIKLAMA YOK

İtfaiyenin merdiveninin yetişmemesi ve bir branda bile açılamamasına çevredeki vatandaşlar tepki gösterirken genç kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangın skandalı hakkında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tek kelime bile etmezken, bugüne kadar hiçbir krizi başarılı ile yürütememesi ve kuramadığı kadroları ile tepki çekmeye devam ediyor.







TECRÜBELİLER YOL BAKIMDA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ekibinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın'la birlikte, yetişmiş tecrübeli itfaiye ekibini Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na atadığı ortaya çıktı. Atamalarla, itfaiyenin içinin boşaltıldığına dair belgeler sosyal medyada hızla yayılırken, böylesine hayati öneme sahip bir birimde nasıl böyle acemice atamalar yapıldığı ve bu atamaların hangi kriterlere göre belirlendiği en büyük merak konusu oldu. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Mersin Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'nde Doğa Park Plaza 8. katta çıkan yangında Yasemin Özel isimli vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak; Söz konusu olay kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri hakkında Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.



NEDEN 54 METRELİK ARAÇ GÖNDERİLMEDİ?

Yaşanan korkunç olay, ihmali de gözler önüne serdi. İhbar hatlarında, olay yerinin 13 katlı bir bina olduğu bilgisi verilmesine rağmen 18 kata kadar çıkabilen 54 metrelik merdiven yerine, 6 kata ulaşabilen 18 metrelik merdivenli araç çıkarıldığı ihmaller arasında yer aldı. Sonradan 54 metrelik merdivene sahip araç istendi, fakat ağır tonajlı olduğu için gecikme yaşandı ve gittiği olay yerinde ise kurulması zaman aldığı için devreye giremeden feci olay yaşandı. Mezitli İtfaiyesi'nde ise brandanın envanterde olmadığı ortaya çıktı.



KOCAMAZ: YANLIŞ MERDİVEN GÖNDERİLMİŞ

Eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, olayla ilgili açıklama yaptı. Kocamaz, "18 metrelik merdiveni olan araç göndermişler. Halbuki kaçıncı katta yangın çıktı diye sormaları gerekirdi. Başkanlığım zamanında 54 metrelik merdiveni olan bir itfaiye aracı ve şişme yatak almıştım. Sonra doğru araç gönderilmiş ama iş işten geçmiş" dedi.