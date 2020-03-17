Leylekler Vadisi şenlendi

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İlkbaharmevsiminin müjdecisi leylekler, hava sıcaklıklarının artmasıyla Konya'nın Beyşehir ilçesindeki "Leylekler Vadisi"ndeki yuvalarına gelip yerleşmeye başladı. Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birini misafir eden Beyşehir Gölü'nde, kıyılara gelmeye başlayan kuşlar baharı müjdeliyor. Leylekler, ilçeye bağlı Yeşildağ mahallesinde bulunan ve "Leylekler Vadisi" adı verilen, ardıç ağaçlarıyla kaplı alanda yer alan yuvalarına yerleşti. Küçük gruplar halinde gelen leylekler, ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına konup, gökyüzünde kanat çırparak ilginç görüntüler oluşturuyor.