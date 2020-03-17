Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ali Muhacir'in (56) kullandığı 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki sürücü Muhacir ile Erhan Gündüz (33) Necdet Sağlam (40) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Veli Gündüz (61) ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.SON DAKİKA: KAPALIÇARŞI ESNAFI KORONAVİRÜS KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ